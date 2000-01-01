16.10 19:01 MIGnews.com

Иран подготовился к выходу США из ядерной сделки

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У Ирана есть план ответных действий в случае. если США выйдут из ядерной сделки. Об этом В ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ заявил спикер парламента исламской республики Али Ларинджани, участвующий в ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Его слова передает Reuters."Если Вашингтон выйдет из ядерной сделки, то пожалеет о своем решении", - предупредил спикер парламента Ирана.15 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если США продолжат вводить антииранские санкции. Он уточнил, что если санкции будут повторно введены в "представляющих особый интерес для Ирана" сферах, к которым он отнес сбыт нефти и продажу воздушных судов, Тегеран "получит право принять решение о своем присутствии в ядерной сделке".Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Ираном. По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс. Трамп также заявил, что США будут работать с союзниками ради введения новых санкций против Тегерана, чтобы противостоять его дестабилизирующей деятельности в регионе.