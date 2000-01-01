Глава Каталонии не намерен отвечать на запрос Испании
Глава Каталонии Карлес Пучдемон не намерен до 19 октября отвечать на запрос правительства Испании, была ли провозглашена независимость автономной области. Об этом сообщил в понедельник, 16 октября телеканал TV3.
Ранее Пучдемон призвал начать переговоры. Однако он не дал четкого ответа на запрос по ситуации с независимостью. Региональные власти сохраняют свое предложение о диалоге.
Чтобы исправить положение, у руководства автономии есть срок до четверга. В противном случае Мадрид может применить 155-ю статью Конституции. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии, передает ТАСС.
1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства, в ходе которого 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.
10 октября руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступила в силу.