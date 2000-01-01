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Глава Каталонии не намерен отвечать на запрос Испании | Фото:16.10 19:24   MIGnews.com

Глава Каталонии не намерен отвечать на запрос Испании

Глава Каталонии Карлес Пучдемон не намерен до 19 октября отвечать на запрос правительства Испании, была ли провозглашена независимость автономной области. Об этом сообщил в понедельник, 16 октября телеканал TV3.

Ранее Пучдемон призвал начать переговоры. Однако он не дал четкого ответа на запрос по ситуации с независимостью. Региональные власти сохраняют свое предложение о диалоге.

Чтобы исправить положение, у руководства автономии есть срок до четверга. В противном случае Мадрид может применить 155-ю статью Конституции. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии, передает ТАСС.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства, в ходе которого 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

10 октября руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступила в силу.
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