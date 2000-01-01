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Нетаниягу сделал предупреждение сирийцам 16.10 20:18   MIGnews.com

Нетаниягу сделал предупреждение сирийцам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в понедельник, 16 октября, предупредил власти Сирии о том, что Израиль продолжить наносить авиаудары "по мере необходимости", пишет The Times of Israel.

"Наша политика ясна: любой, кто попытается причинить нам вред – получит адекватный ответ на свои действия. Сегодня они пытались атаковать наши самолёты, это неприемлемо", - заявил премьер-министр.

"Мы будем продолжать оборону так долго и в таких масштабах, сколько того будет требовать защита безопасности Израиля", - добавил политик.

Ранее в понедельник утром сирийцы выпустили ракеты-перехватчики по израильским разведывательным самолётам, в ответ израильтяне атаковали систему противоракетной обороны, которая запустила ракеты примерно в 50 километрах к востоку от столицы Сирии – Дамаска.

После ответной атаки, сирийские военные предупредили Израиль об "опасных последствиях неоднократных попыток агрессии со стороны Еврейского государства".
Согласно информации, предоставленной сирийскими источниками, израильские разведывательные самолёты нарушили воздушную границу, что и стало причиной запуска ракет, однако представитель ЦАХАЛа утверждает, что самолёты в тот момент находились над Ливаном, но не над Сирией.
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