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Нетаниягу поздравил Себастиана Курца 16.10 21:44   MIGnews.com

Нетаниягу поздравил Себастиана Курца

Премьер-министр Нетаниягу поздравил новоизбранного канцлера Австрии Себастиана Курца с победой на выборах. Политик также отметил, что в последние годы Австрия многое сделала для сохранения памяти о Холокосте и для борьбы с антисемитизмом.

Курц поблагодарил премьер-министра Нетаниягу выразил заинтересованность в укреплении отношений и дружбы с Израилем.

Премьер-министр Нетаниягу также затронул в разговоре вопрос иранской агрессии.

По окончанию беседы, премьер-министр пригласил Курца посетить Израиль. Тот, в свою очередь, принял приглашение и сказал, что будет рад нанести визит в Еврейское государство уже в ближайшее время.
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