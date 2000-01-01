16.10 21:44 MIGnews.com

Нетаниягу поздравил Себастиана Курца

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Нетаниягу поздравил новоизбранного канцлера Австрии Себастиана Курца с победой на выборах. Политик также отметил, что в последние годы Австрия многое сделала для сохранения памяти о Холокосте и для борьбы с антисемитизмом.Курц поблагодарил премьер-министра Нетаниягу выразил заинтересованность в укреплении отношений и дружбы с Израилем.Премьер-министр Нетаниягу также затронул в разговоре вопрос иранской агрессии.По окончанию беседы, премьер-министр пригласил Курца посетить Израиль. Тот, в свою очередь, принял приглашение и сказал, что будет рад нанести визит в Еврейское государство уже в ближайшее время.