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Лидер Арабского списка: убийство солдат ЦАХАЛа - законно 16.10 07:42   MIGnews.com

Лидер Арабского списка: убийство солдат ЦАХАЛа - законно

Нападения и обстрелы израильских солдат в Иудее и Самарии относятся к законной борьбе с "оккупацией", заявил председатель парламентской фракции Объединенный арабский список Айман Уда.

"Израильских солдат не должно быть на Западном Берегу, а находящиеся под гнетом оккупации люди имеют право бороться", - сказал он в интервью телерадиокорпорации "Кан" в воскресенье, 16 октября.

"Находящиеся под гнетом оккупации люди имеют сражаться. Красные линии наносят вред гражданскому населению", - добавил лидер Арабского списка.

Депутат подчеркнул, что не израильскому правосудию, а палестинцам "выбирать, что является законным, а что нет".

"Я не рассказываю палестинскому народу, как противостоять, но, безусловно, призываю поддерживать всяческую борьбу, которая не наносит вреда гражданскому населению", - сказал Уда.
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