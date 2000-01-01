16.10 09:11 MIGnews.com

КНДР: Иран - наши друзья и братья по оружию

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Иран и Северная Корея еще долго будут оставаться друзьями и братьями по оружию. Так, как сообщает РИА Новости, главе иранского парламента Али Лариджани заявил на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге глава делегации КНДР Ан Дон Чхон.Выступая на ассамблее, Лариджани, помимо прочего, обвинил президента США Дональда Трампа в неуважении к ООН и демонстрации всем странам, что "американское правительство не будет придерживаться никаких обязательств".После того, как глава Меджлиса вышел из зала заседаний, Чхон подошел к нему и поблагодарил за выступление."Ваше превосходительство выступил с прекрасной речью в ходе этой ассамблеи. КНДР и Иран останутся надолго братьями по оружию и друзьями в их общей борьбе", — цитирует его РИА Новости.