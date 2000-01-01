Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







КНДР: Иран - наши друзья и братья по оружию | Фото: Thinkstock16.10 09:11   MIGnews.com

КНДР: Иран - наши друзья и братья по оружию

Иран и Северная Корея еще долго будут оставаться друзьями и братьями по оружию. Так, как сообщает РИА Новости, главе иранского парламента Али Лариджани заявил на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге глава делегации КНДР Ан Дон Чхон.

Выступая на ассамблее, Лариджани, помимо прочего, обвинил президента США Дональда Трампа в неуважении к ООН и демонстрации всем странам, что "американское правительство не будет придерживаться никаких обязательств".

После того, как глава Меджлиса вышел из зала заседаний, Чхон подошел к нему и поблагодарил за выступление.

"Ваше превосходительство выступил с прекрасной речью в ходе этой ассамблеи. КНДР и Иран останутся надолго братьями по оружию и друзьями в их общей борьбе", — цитирует его РИА Новости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:01
Хаос в аэропорту Бен-Гурион  
08:51
"Российское расследование" стоило Трампу более $2 млн
08:38
Число жертв при взрыве в Сомали увеличилось до 276 человек
08:15
Внезапная забастовка в аэропорту Бен-Гурион
07:42
Лидер Арабского списка: убийство солдат ЦАХАЛа - законно
07:12
Арье Дери предложил закрыть новую вещательную корпорацию
06:38
Израильская территория обстреляна ракетами с Синая
05:09
Пышногрудая модель чуть не погибла, пытаясь стать гидом
04:22
Японец придумали чесночный "кофе"
03:32
Сексуально озабоченного продюсера исключили из Киноакадемии
02:36
В США запустили ракету Atlas V cо спутником для разведки
01:27
Чем полезны слёзы для здоровья
00:13
Елизавете II не удачно покрасили волосы
23:33
Какое слово люди чаще всего говорят во сне?
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus