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`Российское расследование` обошлось Трампу более $2 млн 16.10 08:51   MIGnews.com

"Российское расследование" стоило Трампу более $2 млн

"Российское расследование " стоило штабу президента США Дональду Трампу и Национальному комитету Республиканской партии более 2 миллионов долларов. Об этом свидетельствует декларация, распространенная Федеральной комиссией по выборам.

Сообщается, что деньги были потрачены на адвокатов и правовые консультации.

Согласно обнародованным документам, средства выплачивались юридическим фирмам, которые представляют интересы Трампа, его помощников и семьи. Также в нем отмечается, что 1 миллион долларов Трамп потратил на адвокатов и с каждым кварталом расходы увеличиваются в два раза. По данным предоставленным в документации, за первый период глава Белого дома выплатит 249 тысяч долларов. Во втором квартале общий счет составил почти 678 тысяч долларов. Таким образом, общая сумма с января по сентябрь уже превысила 2 миллиона долларов.
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