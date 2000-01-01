16.10 09:54 MIGnews.com

Правительство продолжает наступать на левые НГО

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Парламентское большинство в Кнессете решило еще сильнее надавить на финансируемые иностранными правительствами политические НГО.Как сообщает JPost, соответствующее решение было единогласно принято на встрече коалиционных лидеров с парламентской комиссией по расследованию "участия иностранных правительств в финансировании политических организаций и их деятельности по нанесению ущерба солдатам ЦАХАЛа".Вечером в воскресенье, выступая на пресс-конференции в иерусалимском Музее Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу объяснил решение о продолжении борьбы с финансированием НГО, которые идентифицируют себя антивоенные."Нет такой армии, которая была бы моральнее ЦАХАЛа – это факт. Именно поэтому сегодня мы приняли важное решение о создании парламентской комиссии по расследованию, которая проверит финансирование зарубежными странами организаций, которые ведут деятельность против солдат ЦАХАЛа. Мы положим этому конец. Наши солдаты обеспечивают нашу безопасность, а мы будем обеспечивать их безопасность", - обещал глава правительства.Напомним, что в прошлом году Кнессет обязал все негосударственные организации, чье финансирование на половину или более поступает из-за границы, отмечать это в специальном отчете, а список таких организаций и их стран-спонсоров будет выложен на сайте специального контроллера. По стечению обстоятельств, практически все НГО, подпавшие под сферу действия закона (25 из 27), оказались левыми.Как сообщили JPost присутствовавшие на встрече лидеров коалиционных фракций источники, министр туризма Ярив Левин предложил принять закон, в котором бы не было лазеек и который бы не позволил НГО скрываться за маской правозащитников.Нетаниягу призвал обратить главное внимание законопроекта на финансировании НГО из-за рубежа.Председатель коалиции Давид Битан предложил парламентской комиссии по расследованию изучить этот вопрос, чтобы склонить к сотрудничеству с коалицией колеблющиеся центристские партии наподобие "Еш Атид", чей лидер Яир Лапид неоднократно критиковал левые организации за нападки на солдат.Лидеры религиозного лагеря - глава ШАСа Арье Дери и один из лидеров "Яадут а-Тора" Моше Гафни - с энтузиазмом поддержали это предложение.Как ожидается, оба предложения будут внесены на голосование во время зимней сессии Кнессета, которая начнется на следующей неделе.В свою очередь, депутат от "Мереца" Тамар Зандберг призвала расширить деятельность комиссии по расследованию, чтобы она также занялась источниками финансирования правых НГО."Мы будем рады расследованию на счет того, сколько приближенных к Нетаниягу доноров помогают правым организациям, преследующим левых граждан и организации, и клевещут на них", - заявила она.