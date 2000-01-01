17.01 22:30 MIGnews.com

Биби принял участие в конференции по вопросам геополитики

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли участие в конференции по вопросам геополитики, которая проводится в Нью-Дели уже второй год. Премьер-министр Нетаниягу был приглашен в качестве почетного докладчика.В конференции приняли участие бывшие главы государств, министры из разных стран мира, ученые, бюрократия и другие.В ходе своего выступления глава израильского правительства заявил:"Стремлениям к прогрессу и инновациям угрожает радикальный ислам разных течений и его террористические ячейки, и это может разрушить международное сообщество. Я считаю, что одним из способов решения этой проблемы является укрепление отношений между нашими двумя великими демократиями. Альянс демократий важен для обеспечения нашего общего будущего. Слабые не выживают. Выживают сильные, и мир заключают с сильными".