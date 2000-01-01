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flickr 17.01 11:34   MIGnews.com

Нетаниягу рассказал, когда будет перемещено посольство США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что посольство США в Тель-Авиве будет перемещено в Иерусалим в течение года. При этом он отметил, что такие выводы он сделал исходя из своих собственных оценок.

Об этом он сообщил журналистам на борту самолета перед вылетом из Дели в Гуджарат – родной город премьер-министра Индии Нарендры Муди.

"Моя оценка такова, что посольство будет перенесено гораздо быстрее, чем вы думаете, в течение года. Мы видит резкие изменения по отношению к Ирану, у президента Трампа есть время для решения: отменить соглашение или внести [в него] поправки ", - отметил Нетаниягу.

Однако комментарии израильского премьера кардинально отличаются от заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона по этому вопросу. Ранее он сообщил, что процесс перемещения американской дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим займет не менее трех лет.

В Белом доме пока не прокомментировали данную информацию.
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