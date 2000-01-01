17.01 12:06 MIGnews.com

Яалон в шоке от "галлюцинирующего раввина"

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Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон выразил свое возмущение в связи с призывами раввина Шмуэля Элияху отправить в отставку начальника генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота.Шмуэль Элияху призвал религиозно-сионистскую молодежь не призываться в ЦАХАЛ до тех пор пока в армии не прекратится программа создания смешанных подразделений, состоящих из мужчин и женщин.Раввин Элияху также призвал премьер-министра Нетаниягу и правительство Израиля отправить в отставку генерала ади Айзенкота.Яалон выступил с заявлением, в котором сообщил: “Перед лицом ветра подстрекательства, ненависти и раскола начальник генштаба и весь ЦАХАЛ стоят как стена ценностей, как стена морали таким образом, что это позволяет им служить и добиваться заметных успехов. Я был шокирован галлюцинирующим раввином, призывающим сместить начальника генштаба. Настало время поддержать ЦАХАЛ и его лидера, и осудить этот темный кризис, о котором мы услышали в последние 24 часа”.