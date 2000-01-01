17.01 23:42 MIGnews.com

Курц: Европа будет постепенно отменять санкции против РФ

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Евросоюз будет постепенно отменять антироссийские санкции, если увидит выполнение Минских соглашений. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung."В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего улучшения ситуации, о которых говорил в свое время (президент ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер", — сказал австрийский он, отметив, что Евросоюз должен способствовать урегулированию в украинском конфликте и реализации Минских соглашений.Также Курц подчеркнул, что он видит Россию в качестве партнера, а не оппонента.При этом накануне председатель Европейского совета Дональд Туск рассказал о намерениях Брюсселя продолжить политику давления на РФ с помощью санкций и "активной помощи Украине".