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Фото из Twitter 17.01 23:42   MIGnews.com

Курц: Европа будет постепенно отменять санкции против РФ

Евросоюз будет постепенно отменять антироссийские санкции, если увидит выполнение Минских соглашений. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего улучшения ситуации, о которых говорил в свое время (президент ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер", — сказал австрийский он, отметив, что Евросоюз должен способствовать урегулированию в украинском конфликте и реализации Минских соглашений.

Также Курц подчеркнул, что он видит Россию в качестве партнера, а не оппонента.

При этом накануне председатель Европейского совета Дональд Туск рассказал о намерениях Брюсселя продолжить политику давления на РФ с помощью санкций и "активной помощи Украине".
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