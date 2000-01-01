17.01 21:02 MIGnews.com

Малиновская: пресечь подстрекательство против репатриантов

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская направила мэру Ашдода Йехиелю Ласри письмо, в котром потребовала разобраться с вопиющим случаем подстрекательства в отношении русскоязычных репатриантов со стороны работницы мэрии.На своей странице в социальной сети Фейсбук сотрудница одного из отделов муниципалитета Ашдода Захава Азран написала: "Еврейский народ не поддастся диктату гойских партий, прячущихся под личиной "израильских" и стремящихся погубить еврейское государство и еврейский народ. Свинные магазины - не еврейская еда, и не наша традиция, как и завоз миллионов инородцев под прикрытием нацистских нюрнбергских законов, принятых вследствие ассимиляции трех поколений евреев. Мы пережили Гитлера и Сталина, переживем и вас"…Юлия Малиновская выразила возмущение данной публикацией, отметив, что принятый недавно Закон о супермаркетах разрушил шаткий баланс в и без того достаточно непростых взаимоотношениях разных групп еврейского населения страны. Этот закон стал грубым нарушением сложившегося статус-кво в отношениях религии и государства и явился катализатором взаимной враждебности различных прослоек израильского общества.Депутат от НДИ напомнила мэру об огромном вкладе репатриантов из бывшего СССР абсолютно во все сферы жизни Государства Израиль, равно как и о вкладе репатриантов в развитие Ашдода. По словам парламентария, роль тысяч и тысяч врачей, инженеров, ученых, деятелей культуры и спорта в формировании современного облика еврейского государства и в развитии его экономики, здравоохранения, науки и культуры является общепризнанной и не подлежащей никакому сомнению."Поэтому неприкрытый расизм и вопиющее подстрекательство против репатриантов, которыми пронизано буквально каждое слово в публикации г-жи Азран, не должны и не могут остаться без должной реакции со стороны муниципалитета города Ашдод и его главы. Речь ведь идет, повторяю, о сотруднице муниципалитета, в силу своих профессиональных обязанностей призванной предоставлять социальные услуги жителям, огромное число которых – те самые репатрианты, против которых она столь откровенно подстрекает, именуя их не иначе как "инородцы" и "чужаки". Призываю Вас, как мэра Ашдода, в свете всего, что происходит в последние дни в вашем городе и, тем более, в свете столь вопиющего подстрекательства со стороны сотрудницы возглавляемого Вами муниципалитета, незамедлительно уволить упомянутую работницу. Я также призываю Вас сделать все, от Вас зависящее, для снижения накала страстей в городе, чтобы предотвратить еще более тяжкие последствия", - подчеркнула Юлия Малиновская.