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НАТО: `Исламское государство` не повержено | Фото: Thinkstock17.01 16:56   MIGnews.com

НАТО: "Исламское государство" не повержено

Боевики террористической организации "Исламское государство" потерпели военное поражение, однако их идеология не была повержена. Такое заявление прозвучало в среду, 17 января, от председателя военного комитета НАТО генерала Петра Павла во время его выступления на пресс-конференции по итогам двухдневной сессии.

"Мы видим военное поражение ИГ, однако эта идеология еще существует. До исчезновения этой угрозы еще далеко", - цитирует информационный портал ТАСС заявление Петра Павла.

По его словам, в НАТО на сегодняшний день важной задачей является стабилизация ситуации в Ираке. Именно об этом зайдёт речь на встрече министров обороны НАТО, которая состоится в феврале в Брюсселе. Альянс заинтересован в расширении поддержки Ираку.

"Поддержка Ираку со стороны НАТО будет оказана в пакетном режиме. Она будет направлена на поддержку всей этой страны и ее граждан, а не отдельных групп", - отметил Петр Павел.
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