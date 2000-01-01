17.01 16:56 MIGnews.com

НАТО: "Исламское государство" не повержено

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Боевики террористической организации "Исламское государство" потерпели военное поражение, однако их идеология не была повержена. Такое заявление прозвучало в среду, 17 января, от председателя военного комитета НАТО генерала Петра Павла во время его выступления на пресс-конференции по итогам двухдневной сессии."Мы видим военное поражение ИГ, однако эта идеология еще существует. До исчезновения этой угрозы еще далеко", - цитирует информационный портал ТАСС заявление Петра Павла.По его словам, в НАТО на сегодняшний день важной задачей является стабилизация ситуации в Ираке. Именно об этом зайдёт речь на встрече министров обороны НАТО, которая состоится в феврале в Брюсселе. Альянс заинтересован в расширении поддержки Ираку."Поддержка Ираку со стороны НАТО будет оказана в пакетном режиме. Она будет направлена на поддержку всей этой страны и ее граждан, а не отдельных групп", - отметил Петр Павел.