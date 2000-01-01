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Экс-начальник Генштаба Бени Ганц пойдет в политику | Фото: Israel Defense Forces/Flickr17.01 17:35   MIGnews.com

Экс-начальник Генштаба Бени Ганц пойдет в политику

Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганц не исключает того, что в будущем может начать политическую карьеру.

"Хотя в настоящий момент это пока неактуально, израильское общество – это то, чему я охотно посвятил свою жизнь, и чему, безусловно, будут посвящены все мои действия в будущем. Но степень вовлеченности, при каких обстоятельствах или когда это может произойти, покажет только время", - заявил он на конференции муниципальных корпораций в Эйлате 16 января.

При этом 58-летний отставной генерал пока что не готов назвать ту политсилу, к которой он присоединится.

"Пока что не идет речи о ком-то конкретном: Габае, Лапиде, "Ликуде" или "Наш дом – Израиль", "Еврейском доме" или "Мереце". Все говорят со всеми, что естественно", - цитирует Ганца радио Галей ЦАХАЛ.

Пока что он занимается социальными проблемами. В апреле прошлого года вместе со своим предшественником Габи Ашкенази и экс-министром просвещения, раввином Шаем Пироном Бени Ганц основал общественное движение с целью борьбы с расколом в израильском обществе и поощрения внутриизраильского диалога.

Стоит отметить, что период, во время которого экс-начальнику Генштаба нельзя было заниматься политикой, истекает в следующем месяце.
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