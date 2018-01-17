17.01 18:39 MIGnews.com

Еш Атид подал законопроект, отменяющий "закон о магазинах"

Пресс-служба фракции «Еш Атид»

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Депутаты Кнессета от фракции «Еш Атид» подали сегодня (17.01.18) законопроект об отмене утвержденного на прошлой неделе (10.1.18) закона, запрещающего работу магазинов по субботам. Согласно законодательной инициативе фракции «Еш Атид», министр внутренних дел не будет иметь никаких полномочий для закрытия магазинов, работающих по субботам, а решение по этому вопросу будут принимать органы местной власти.«Мы подали сегодня законопроект, отменяющий принятый на прошлой неделе закон. Граждане страны должны иметь возможность проводить шаббат, как они хотят. Это касается и светских, и религиозных, и людей соблюдающих традиции. Религиозный диктат и вмешательство правительства, которое прогибается под каждое требование ультраортодоксов, приводят к ненависти и распрям в обществе. Мы уважаем иудаизм, но не уважаем религиозный диктат!», - заявил лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид.«Ситуация, при которой меньшинство диктует свои правила большей части граждан страны – неприемлема. Подобные решения могут привести к самым печальным последствиям. У нас хватает внешних врагов, зачем же сеять раскол среди граждан? Нет ничего более логичного, чем вернуть возможность органам местной власти решать, что и где будет работать по субботам. Мы не позволим главе правительства и ультраортодоксальным партиям, которые умудряются получить все, что хотят, указывать, как нам жить и где проводить выходные дни!», - подчеркнул депутат Кнессета Константин Развозов.Напомним, что Развозов дважды на этой неделе побывал в Ашдоде, где встретился с организаторами демонстрации, с демонстрантами и владельцами бизнеса, получившими на прошлой неделе штраф за работу в шаббат.Депутат Кнессета Яэль Герман, одна из инициаторов законопроекта, отметила, что закрытие магазинов по субботам негативно скажется, как и на самих жителях, так и на экономике городов:«Нельзя заставить соблюдать субботу законодательным путем. У этого закона была одна цель, вернуть Лицмана на пост замминистра по здравоохранению с полномочиями министра. Коалиция руководствуется исключительно своими интересами, а не благом граждан страны».