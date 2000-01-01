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Израиль соболезнует Ираку | Фото: Thinkstock17.01 20:54   MIGnews.com

Израиль соболезнует Ираку

Министерство иностранных дел Еврейского государства выразило соболезнования жертвам двух крупных терактов, произошедших в Ираке в начале этой недели, призвав к улучшению израильско-иракских отношений.

Стоит отметить, что это достаточно редкий случай, особенно на фоне того, что Ирак до сих официально считается в израильском законодательстве вражеским государством.

"Израиль выражает великую скорбь и шок от гибели невинных людей в результате террористических атак и надеется, что в Ирак вернутся мир и стабильность. Израиль протягивает руку своим соседям и ждет того дня, когда политические обстоятельства поспособствуют установлению нормальных отношений и плодотворному сотрудничеству на благо всех народов региона", - говорится в арабоязычном заявлении, опубликованном на Facebook-странице МИДа.

Глава ведомственного подразделения цифровой дипломатии на арабском языке Йонатан Гонен заявил, что, "когда дело касается гуманитарных вопросов, не существует разницы – есть ли дипломатические отношения или нет". Он констатировал, что Израилю важно, чтобы в Ираке стало спокойнее.

Кроме того, он отметил, что с момента свержения Саддама Хуссейна в Ираке стали менее враждебно относиться к Еврейскому государству, сравнительно с другими государствами.

"Немаловажно отметить, что у нас нет конфликта с Ираком или иракским народом. Ввиду отсутствия общей границы у нас нет с ними территориальных споров. Наша рука протянута в мире всем другим странам", - цитирует его

Сообщение МИДа собрало более 1,6 тысячи "лайков" почти 1 тысячу комментариев.
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