17.01 20:54 MIGnews.com

Израиль соболезнует Ираку

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Министерство иностранных дел Еврейского государства выразило соболезнования жертвам двух крупных терактов, произошедших в Ираке в начале этой недели, призвав к улучшению израильско-иракских отношений.Стоит отметить, что это достаточно редкий случай, особенно на фоне того, что Ирак до сих официально считается в израильском законодательстве вражеским государством."Израиль выражает великую скорбь и шок от гибели невинных людей в результате террористических атак и надеется, что в Ирак вернутся мир и стабильность. Израиль протягивает руку своим соседям и ждет того дня, когда политические обстоятельства поспособствуют установлению нормальных отношений и плодотворному сотрудничеству на благо всех народов региона", - говорится в арабоязычном заявлении, опубликованном на Facebook-странице МИДа.Глава ведомственного подразделения цифровой дипломатии на арабском языке Йонатан Гонен заявил, что, "когда дело касается гуманитарных вопросов, не существует разницы – есть ли дипломатические отношения или нет". Он констатировал, что Израилю важно, чтобы в Ираке стало спокойнее.Кроме того, он отметил, что с момента свержения Саддама Хуссейна в Ираке стали менее враждебно относиться к Еврейскому государству, сравнительно с другими государствами."Немаловажно отметить, что у нас нет конфликта с Ираком или иракским народом. Ввиду отсутствия общей границы у нас нет с ними территориальных споров. Наша рука протянута в мире всем другим странам", - цитирует егоСообщение МИДа собрало более 1,6 тысячи "лайков" почти 1 тысячу комментариев.