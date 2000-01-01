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`Обама считал Израиль проблемой, Трамп - решением` | Фото: PROUSCPublicDiplomacy/Flickr17.01 21:34   MIGnews.com

"Для Обамы Израиль был проблемой, для Трампа это решение"

Экс-посол Израиля в США, а ныне член Кнессета от "Кулану" Михаэль Орен поддерживает решение президента Дональда Трампа урезать финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) на 65 млн. долларов.

"Он (генсек ООН Антониу Гутерриш – ред.) очень обеспокоен. Это хорошо. Пусть беспокоится. Решение президента Трампа сократить финансирование UNRWA – отличное как для нас, так и для всего Ближнего Востока. UNRWA является коррумпированной и раздутой организацией, которая увековечивает несуществующую проблему беженцев", - сказал он в интервью "Аруц Шеве".

Орен напомнил, что по подсчетам организации по Ближнему Востоку распределены 5 млн. палестинцев, ставших "беженцами" после создания Израиля в 1948 году. Но маловероятно, чтобы все они дожили до 2018 года.

"Только в UNRWA статус беженца передается от родителей их детям и внукам. Это возмутительно", - считает депутат, отмечая, что на этих "беженцев" выделяется втрое больше денег, чем на всех остальных, включая покинувших разоренную войной родину сирийцев.

Реализация права на возвращение для 5 млн. палестинских беженцев будет означать конец Израиля как Еврейского государства, считает он. Михаэль Орен напомнил об отвергнутом Абу Мазеном предложении Эхуда Ольмерта создать Палестинское государство и вернуть 5 тыс. палестинских беженцев. Депутат считает, что руководство ПА не пойдет ни на какие компромиссы.

Он также назвал перемену в политике США в отношении UNRWA отражением принципиально разных подходов Дональда Трампа и его предшественника Барака Обамы.

"Согласно мировоззрению Обамы, Израиль был проблемой на Ближнем Востоке, а Иран – ее решением. Трамп смотрит на ситуацию прямо противоположно. По его мнению, Израиль - это решение, а проблема – Иран. Не забывайте, что Трамп, в отличие от своих предшественников, является бизнесменом, и в этом смысле он обеспокоен возможностью сорванной сделки. Он видит, что за эти годы UNRWA получило миллиарды американских долларов, которые использовало для поддержания конфликта, создания новых беженцев и посева семян ненависти в поколениях палестинцев", - добавил Орен в интервью "Аруц Шеве".
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