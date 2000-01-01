17.01 07:17 MIGnews.com

"UNRWA - самый успешный гуманитарный проект в регионе"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Руководство Агентства Помощи Палестинских Беженцам (UNRWA) распространило официальную реакцию на прекращение американского финансирования.Глава агентства, Пьер Кранбол сообщил: “Это решение наносит удар по безопасности в регионе. Замораживание помощи угрожает одному из самых успешных и инновационных гуманитарных усилий на Ближнем Востоке”.Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что он “”крайне озабочен подобной возможностью. поскольку это важный компонент безопасности в регионе”.США является крупнейшим спонсором UNRWA. В 2016 американцы перевели UNRWA 368 429 712 долларов.