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`UNRWA - самый успешный гуманитарный проект в регионе` 17.01 07:17   MIGnews.com

"UNRWA - самый успешный гуманитарный проект в регионе"

Руководство Агентства Помощи Палестинских Беженцам (UNRWA) распространило официальную реакцию на прекращение американского финансирования.

Глава агентства, Пьер Кранбол сообщил: “Это решение наносит удар по безопасности в регионе. Замораживание помощи угрожает одному из самых успешных и инновационных гуманитарных усилий на Ближнем Востоке”.

Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что он “”крайне озабочен подобной возможностью. поскольку это важный компонент безопасности в регионе”.

США является крупнейшим спонсором UNRWA. В 2016 американцы перевели UNRWA 368 429 712 долларов.
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