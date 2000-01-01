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Турция пообещала расширить военные операции против курдов 17.01 08:38   MIGnews.com

Турция пообещала расширить военные операции против курдов

Операции Турции против курдов не будут ограничиваться районом Африн. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Ванкувере.

По его словам, турецкое правительство планирует провести военные операции в Манбидже и к востоку от реки Евфрат. Также дипломат подчеркнул, что намерения Соединенных Штатов Америки создать "северную армию" в Сирии, "наносят непоправимый вред отношениям между" Анкарой и Вашингтоном.

Ранее стало известно о планах США по созданию пограничной службы безопасности Сирии, которая будет состоять из бойцов курдской коалиции СДС. Численность группировки будет составлять 30 тыс. человек, а действовать она будет, как предполагается, именно возле границ Турции.

В свою очередь, Анкара выступила с резким осуждением данной инициативы, и пригрозила уничтожать силы СДС, создаваемые американцами у ее границ. Против решения США также выступил и Дамаск. Сирийские власти считают, что планы Вашингтона представляют угрозу территориальной целостности и единству Сирии.
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