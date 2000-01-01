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Хаменеи обвинил Саудов в предательстве мусульман 17.01 11:51   MIGnews.com

Хаменеи обвинил Саудов в предательстве мусульман

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил правительство Саудовской Аравии в совершении предательства против мусульман в свете их "присоединения" к Израилю и США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам аятоллы, решение США признать Иерусалим столицей Израиля было "огромной ошибкой", которое "обречено на провал". Об этом Хаменеи заявил выступая во вторник в Тегеране на открытии 13-й конференции парламентского союза стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Региональные правительства, которые сотрудничают с США и сионистским режимом для борьбы с мусульманами, безусловно, совершают предательство. Это как раз то, что [сейчас] делает Саудовская Аравия", - подчеркнул верховный лидер Ирана.

Обвинения Хаменеи прозвучали на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия намерена сотрудничать с Израилем в сфере безопасности из-за общих опасений по поводу иранской угрозы.
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