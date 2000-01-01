17.06 10:24 MIGnews.com

Ципи Ливни отказалась от поста главы МИД Израиля

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Депутат Кнессета Ципи Ливни недавно отклонила предложение о том, чтобы стать министром иностранных дел в коалиции Биньямина Нетаниягу, согласно сообщению, опубликованному в пятницу вечером, 16 июня, 10 каналом. Офис премьер-министра опроверг сообщения, однако телеканал настаивает на подлинности сообщения.Премьер-министр лично не вел переговоры с Ливни, которая занимала пост министра юстиции в 2013-2014 годах, и министра иностранных дел в правительстве Эхуда Ольмерта в 2006-2009 годах. Согласно сообщению телеканала, предложение было сделано сотрудником Нетаниягу, который передал его помощнику Ливни.Сообщается, что 2 участника переговоров обсудили идею присоединения Ливни к коалиции наряду с четырьмя другими депутатами от ее фракции, которая в настоящее время является частью оппозиционной партии "Сионистский лагерь" Ицхака Герцога.Переговоры прекратились, когда Нетаниягу отказался от различных требований Ливни, которые продемонстрировали бы его приверженность продвижению мирных усилий, говорится в сообщении 10 канала. Они включали в себя готовность заморозить строительство поселений.По сообщению 10-го канала, сторонники Ливни заявили, что "пока прогресс по дипломатическим вопросам отсутствует, обсуждать нечего".У Министерства иностранных дел нет во главе министра с момента формирования правительства Нетаниягу. Ципи Хотовели занимает пост заместителя министра иностранных дел, а Нетаниягу официально руководит министерством.