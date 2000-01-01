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Израиль и Саудовская Аравия налаживают экономические связи | Фото: Thinkstock17.06 10:51   MIGnews.com

Израиль и Саудовская Аравия налаживают экономические связи

Израиль и Саудовская Аравия могут идти по пути установления экономических связей, которые были бы прецедентом в нормализации отношений между двумя странами, как сообщает The Times.

Согласно американским и арабским источникам, связи начнутся с того, что израильским предприятиям разрешат работать в регионе Персидского залива, примером тому является компания El AL, получившая разрешение на пребывание в воздушном пространстве государства и пролет через воздушное пространство Саудовской Аравии.

Если Израиль и Саудовская Аравия, враги Ирана, укрепят отношения, динамика на Ближнем Востоке изменится.
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