17.06 14:23 MIGnews.com

Путин: "Еще рано говорить об ответе на санкции США"

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Президент России Владимир Путин сказал, что еще рано говорить о возмездии против возможных новых санкций со стороны США, как сообщило в субботу, 17 июня, государственное информационное агентство РИА Новости."Нам нужно понять, как это все будет. Поэтому преждевременно публично говорить о наших ответных действиях", - цитирует РИА Новости Путина в интервью, которое транслировалось на государственном телеканале "Россия-1" в субботу, 17 июня.Ранее Сенат США одобрил законопроект, который ужесточает уже существующие санкции, введенные властями в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Теперь же документ должна поддержать палата представителей конгресса, и только потом он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.