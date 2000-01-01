17.06 16:25 MIGnews.com

Сауды запретили Турции строить базу на своей территории

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сауды не намерены разрешать Турции строить какие-либо военные базы на территории королевства. Об этом в субботу, 17 июня сообщил официальный источник Эр-Рияд государственному агентству SPA.Комментарии поступили после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что обсуждал вопрос о возможном появлении военной базы в Саудовской Аравии с его величеством Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. Эрдоган в интервью португальскому ТВ отметил, что король согласился рассмотреть данное предложение."Ответственный источник подтвердил, что королевство Саудовская Аравия не может позволить Турции организовать военные базы на своей территории… Королевство не нуждается в этом", — сообщает агентство.При этом источник подчеркнул, что "вооруженные силы и военные возможности королевства находятся в лучшем состоянии".