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flickr 17.06 16:51   MIGnews.com

ООН осудила нападение в Иерусалиме

Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов осудил "террористические атаки" в Иерусалиме, в результате которых погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.

В субботу, 17 июня, он заявил, что "террористические акты", такие как ножевое нападение и стрельба у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалим, должны быть осуждены всем мировым обществом.

"Мыслями и молитвами я с жертвами и их семьями. Я желаю всем, кто пострадал в результате атаки скорейшего выздоровления. Я потрясён тем, что есть еще те, кто считает вполне естественным оправдывать такого рода нападения, называя их "героическими". Данные действия являются неприемлемыми. Складывается впечатление, что, таким образом, они хотят перетащить всех остальных в новый круг насилия", - говорится в заявлении Николая Младенова.

Напомним, что в пятницу, 16 июня, три террориста совершили нападение у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалим, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.

Похороны солдата состоятся в субботу вечером, 17 июня.

Также при нападении пострадало 5 человек.

Были ранены еще 2 служащих сил безопасности, а также 22-летний мужчина и 40-летний мужчина, которые были эвакуированы в медицинский центр Шааре Зедека в стабильном состоянии после того, как они получили огнестрельные ранения.
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