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flickr 17.06 17:53   MIGnews.com

Twitter "Al-Jazeera" временно заблокировали

Администрация социальной сети Twitter временно заблокировала официальную страницу арабоязычной версии телеканала Al-Jazeera на фоне дипломатического скандала вокруг Катара.

При этом второй профиль катарского канала, где публикуются срочные сообщения на арабском языке, продолжал работать.

Об этом сообщил генеральный директор канала Ясер Абу Хилала на своей странице в Twitter в субботу, 17 июня:

"Основной аккаунт Twitter канала "Аль-Джазира" подвергся блокировке, вопрос решается. Дополнительные аккаунты работают. Помехи будут продолжаться, потому что правда их пугает. Вернемся".

Однако позже основной профиль катарского телеканала на арабском языке в Twitter возобновил свою работу.
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