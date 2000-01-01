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flickr 17.06 22:21   MIGnews.com

Минута молчания в память о погибших на параде Елизаветы II

Великобритания погрузилась в "мрачные настроения" на фоне событий последних, как отметила в заявлении по поводу своего официального Дня рождения королева Великобритании Елизавета II.

Традиционно в честь Дня рождения королевы устраивается парад, однако в этом году он приобрел дополнительное значение – прошла минута молчания в память о жертвах пожара в Гренфелл-тауэр, 24-этажной высотке, сгоревшей дотла в Лондоне.

"Сегодня, по традиции, праздничный день. Однако в этом году трудно не заметить, что нация впала в крайне мрачные настроения. За последние месяцы страна пережила череду ужасных трагедий", - подчеркнула королева на встрече с пострадавшими.

Отметим, что Великобритания в последние несколько месяцев страдала от смертоносных и страшных терактов. В конце марта гражданин Великобритании протаранил толпу прохожих на Вестминстерском мосту, убив 4 человек.

Ровно спустя 2 месяца произошел теракт на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере.

На этом боевики не остановились. Уже в начале июня трое боевиков ISIS атаковали жителей Лондона, протаранив прохожих автомобилем, а затем напав на них с ножами в Лондоне.

"Как нация, мы продолжаем думать и молиться о всех тех, кого напрямую затронули эти события. В ходе недавних встреч с пострадавшими в Манчестере и Лондоне меня поразила готовность людей во всей стране оказывать поддержку и помогать тем, кто отчаянно в этом нуждается", - заявила Елизавета II, как пишет ВВС.

"Во времена испытаний Соединенное королевство оставалось непоколебимым перед лицом опасности. Объединенные общим горем, мы также решительно настроены без страха и без избирательности помогать всем тем, кто заново строит свои жизни, на которых оставили свой ужасный отпечаток разрушения и потери", - завершается послание Елизаветы II.
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