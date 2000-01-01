17.06 21:31 MIGnews.com

Путин: РФ готова быть вместе с Европой

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Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова быть вместе с Европой, как когда-то хотел покойный бывший канцлер Германии Гельмут Коль, передает РИА Новости.По словам Путина, Коль говорил, что "если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы,... тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе"."Я с ним полностью согласен. Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого", — резюмировал лидер РФ.