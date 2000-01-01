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flickr 17.06 07:50   MIGnews.com

Нетаниягу: "Израиль потерял одного из "величайших друзей"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что смерть бывшего канцлера Германии Гельмута Коля означает, что Израиль потерял одного из своих "величайших друзей".

Нетаниягу подчеркнул в своем заявлении в пятницу, 16 июня, что "Коль был лидером, который сплотил Германию решительной и крепкой рукой".

"Среди величайших друзей Государства Израиль, он был полностью посвящен обеспечению его безопасности", - отметил премьер-министр.

Нетаниягу заявил, что он приносит "соболезнования семье Коля и немецкому народу".

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-ам-Райне в пятницу, 16 июня.

Гельмут Коль с 1982 по 1998 год занимал пост председателя немецкого правительства. Одним из главных его достижений на этом посту стало объединение Германии. В 1991 году Коль был избран первым канцлером объединенной страны.

Отметим, что конец его карьеры был весьма омрачен - произошел коррупционный скандал, связанный с незаконным финансированием политической партии ХДС, председателем которой он был в 1973-1998 годах. После скандала и ухода с поста канцлера его место занял Герхард Шредер.

В 2015 году Коль перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, а также на кишечнике. Из-за осложнений его поместили в больницу в критическом состоянии.
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