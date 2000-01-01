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17.06 08:52   MIGnews.com

Мексика призвала Кубу и США к диалогу

Мексика призвала правительства Соединенных Штатов и Кубы найти точки соприкосновения и решить свои разногласия "через диалог" после того, как президент США Дональд Трамп объявил о более жесткой политике в отношении Кубы.

"Правительство Мексики вновь подтверждает свою дружбу и солидарность с кубинским народом и желание продолжить работу с кубинским правительством во многих областях, представляющих общий интерес", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Мексики.

США планируют ужесточить политику в отношении Кубы в сферах туризма и ведения бизнеса. Белый дом запретит туристические поездки на Кубу и введет широкий запрет на финансовые операции с компаниями, которые в значительной степени контролируются военными кубинским правительством.

Якобы таким образом новая администрация хочет положить конец бизнесу, который приносит доход режиму Кастро, а не кубинскому народу.

Помимо ограничения на путешествия, Белый дом хочет запретить иметь банковские счета в США всей верхушке власти Кубы – вплоть до министров и их заместителей, руководителям госучреждений, руководству профсоюзов, сотрудникам МВД и Минбороны, членам и сотрудникам национальной ассамблеи, редакторам государственных СМИ, а также судьям и сотрудникам верховного суда Кубы.
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