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flickr 17.06 09:55   MIGnews.com

Ирак: "Иран должен прекратить вмешиваться в нашу политику"

Поддержка Ираном группировок шиитов в Ираке препятствует усилиям преодолению разделения в преддверии парламентских выборов в следующем году, как заявил вице-президент Ирака Ияд Аллави.

Иракские лидеры надеются восстановить контроль над всей территорией Ирака, одержав победу над боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, до выборов, которые должны состояться в середине следующего года.

"Иран вмешивается даже в процесс принятия решения иракским народом", - сказал Ияд Аллави.

"Мы не хотим выборов, основанных на разделении, мы хотим инклюзивного политического процесса ... мы надеемся, что иракцы сами сделают выбор без участия какой-либо иностранной державы", - отметил вице-президент Ирака.
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