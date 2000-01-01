17.06 09:55 MIGnews.com

Ирак: "Иран должен прекратить вмешиваться в нашу политику"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Поддержка Ираном группировок шиитов в Ираке препятствует усилиям преодолению разделения в преддверии парламентских выборов в следующем году, как заявил вице-президент Ирака Ияд Аллави.Иракские лидеры надеются восстановить контроль над всей территорией Ирака, одержав победу над боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, до выборов, которые должны состояться в середине следующего года."Иран вмешивается даже в процесс принятия решения иракским народом", - сказал Ияд Аллави."Мы не хотим выборов, основанных на разделении, мы хотим инклюзивного политического процесса ... мы надеемся, что иракцы сами сделают выбор без участия какой-либо иностранной державы", - отметил вице-президент Ирака.