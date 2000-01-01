17.07 10:31 MIGnews.com

ХАМАС перебазируется в Алжир

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После того, как большая часть руководства ХАМАСа была вынуждена покинуть Катар, сановники организации разъехались по всему мусульманскому миру - от Ливана до Малайзии.Газета Sharq al-Awsat сообщает, что ХАМАС обратился с просьбой о том, чтобы его структуры были приняты правительством Алжира. На настоящий момент ответ не получен.Сирийский опыт научил ХАМАС тому, что не стоит концентрировать все свои ресурсы в одной стране.ХАМАС рассчитывает на то, что пресс-секретарь организации, Сами Абу Захри, который в настоящий момент находится в Алжире, сумеет договориться с властями страны - и потянет за собой остальных функционеров.