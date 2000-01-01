Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






ХАМАС перебазируется в Алжир 17.07 10:31   MIGnews.com

ХАМАС перебазируется в Алжир

После того, как большая часть руководства ХАМАСа была вынуждена покинуть Катар, сановники организации разъехались по всему мусульманскому миру - от Ливана до Малайзии.

Газета Sharq al-Awsat сообщает, что ХАМАС обратился с просьбой о том, чтобы его структуры были приняты правительством Алжира. На настоящий момент ответ не получен.

Сирийский опыт научил ХАМАС тому, что не стоит концентрировать все свои ресурсы в одной стране.

ХАМАС рассчитывает на то, что пресс-секретарь организации, Сами Абу Захри, который в настоящий момент находится в Алжире, сумеет договориться с властями страны - и потянет за собой остальных функционеров.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:05
Израиль: Государство - против усыновления детей геями
10:10
Кахлон пополнит фонд социального жилья на 1000 квартир
09:51
Мы боялись линча": Видео побоища в Шфаим
09:01
Вакф объявил бойкот Храмовой Горе
08:52
СМИ: атаку на Катар спланировали в ОАЭ
08:38
"Франция мужественно противостоит террористической чуме"
08:11
Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро
08:03
Минфин поможет жителям Цфата, пострадавшим от пожара
07:32
Нетаниягу с восхищением наблюдает за деятельностью Макрона
07:12
Столкновения с силами безопасности у Мусорных Ворот
07:02
Израиль: в мечеть бросили гранату
06:44
В течении 3 месяцев - "субботние" автобусы в 10 городах
05:35
Богатые тоже платят
04:21
С февраля в Китае запретят VPN-сервисы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus