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Израиль: Государство - против усыновления детей геями | Фото: Thinkstock17.07 11:05   MIGnews.com

Израиль: Государство - против усыновления детей геями

На слушаниях в БАГАЦе по петиции, поданной Центром Реформ Государства и Религии и ассоциациями гомосексуалистов с требованием разрешить усыновление детей однополыми парами выступили представители государства.

Они указали на то, что основанием для усыновления детей является соответствующий закон, однозначно устанавливающий, что “усыновить ребенка могут муж и жена”. Государство указало на то, что если в случае лиц, состоящих в гражданском браке, усыновление возможно без изменения закона, то в случае однополых пар изменение положений закона представляется необходимым.

Социальные службы не рекомендуют усыновление детей однополыми парами, “поскольку это добавляет бремя на ребенка”, и у него возникает “чувство необычности его ситуации”.

Представители Центра и ассоциаций заявили, что “речь идет о неконституционном толковании положений закона об усыновлении”.

Ури Ледрагур, президент ассоциации отцов-геев заявил: “Государство объявило войну однополым семьям, не больше и не меньше. Государство готово вкладывать огромные ресурсы в юридические процессы , с одной единственной целью - поиздеваться над членами общины LGBT”.

Следует отметить, что по сложившейся на настоящее время практике, однополые пары могут усыновлять детей за границей, но не могут этого делать в Израиле.
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