17.07 11:05 MIGnews.com

Израиль: Государство - против усыновления детей геями

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На слушаниях в БАГАЦе по петиции, поданной Центром Реформ Государства и Религии и ассоциациями гомосексуалистов с требованием разрешить усыновление детей однополыми парами выступили представители государства.Они указали на то, что основанием для усыновления детей является соответствующий закон, однозначно устанавливающий, что “усыновить ребенка могут муж и жена”. Государство указало на то, что если в случае лиц, состоящих в гражданском браке, усыновление возможно без изменения закона, то в случае однополых пар изменение положений закона представляется необходимым.Социальные службы не рекомендуют усыновление детей однополыми парами, “поскольку это добавляет бремя на ребенка”, и у него возникает “чувство необычности его ситуации”.Представители Центра и ассоциаций заявили, что “речь идет о неконституционном толковании положений закона об усыновлении”.Ури Ледрагур, президент ассоциации отцов-геев заявил: “Государство объявило войну однополым семьям, не больше и не меньше. Государство готово вкладывать огромные ресурсы в юридические процессы , с одной единственной целью - поиздеваться над членами общины LGBT”.Следует отметить, что по сложившейся на настоящее время практике, однополые пары могут усыновлять детей за границей, но не могут этого делать в Израиле.