Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






17.07 12:28   MIGnews.com

Певец Харель Скаат призвал геев саботировать призыв

Члены LGBT общины в Израиле высказывают крайнее возмущение тем, что министерство юстиции и министерство социальной защиты отказываются разрешить усыновление однополыми парами.

Поп-певец Харель Скаат взорвался в прямом эфире радио Галей ЦАХАЛ. Он сказал: “У нас отбирают все наши права. Хотите вырастить детей? - Извините, вы недостаточно хороши для этого, вы граждане второго сорта. Я секунду назад служил в армии, так почему я этого не заслужил? Потому что так решила Аелет Шакед. Вы только увековечиваете эту рознь. Из-за вас в детских садах на детей, у которых два отца или две матери будут смотреть косо”.

Скаат также опубликовал пост в facebook, в котором призывает молодых геев не платить налоги и не служить в армии: “В качестве израильтянина,который гордится своей страной, еврея, который гордо служил в армии, чей партнер - майор ЦАХАЛа до сегодняшнего дня служащий по месяцу каждый год на сборах, я призываю вас отказаться от службы в армии”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:45
Эхо путча не утихает
11:12
Умер лауреат премии "Оскар" Мартин Ландау
11:05
Израиль: Государство - против усыновления детей геями
10:31
ХАМАС перебазируется в Алжир
10:10
Кахлон пополнит фонд социального жилья на 1000 квартир
09:51
Мы боялись линча": Видео побоища в Шфаим
09:01
Вакф объявил бойкот Храмовой Горе
08:52
СМИ: атаку на Катар спланировали в ОАЭ
08:38
"Франция мужественно противостоит террористической чуме"
08:11
Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро
08:03
Минфин поможет жителям Цфата, пострадавшим от пожара
07:32
Нетаниягу с восхищением наблюдает за деятельностью Макрона
07:12
Столкновения с силами безопасности у Мусорных Ворот
07:02
Израиль: в мечеть бросили гранату
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus