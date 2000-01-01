17.07 12:28 MIGnews.com

Певец Харель Скаат призвал геев саботировать призыв

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Члены LGBT общины в Израиле высказывают крайнее возмущение тем, что министерство юстиции и министерство социальной защиты отказываются разрешить усыновление однополыми парами.Поп-певец Харель Скаат взорвался в прямом эфире радио Галей ЦАХАЛ. Он сказал: “У нас отбирают все наши права. Хотите вырастить детей? - Извините, вы недостаточно хороши для этого, вы граждане второго сорта. Я секунду назад служил в армии, так почему я этого не заслужил? Потому что так решила Аелет Шакед. Вы только увековечиваете эту рознь. Из-за вас в детских садах на детей, у которых два отца или две матери будут смотреть косо”.Скаат также опубликовал пост в facebook, в котором призывает молодых геев не платить налоги и не служить в армии: “В качестве израильтянина,который гордится своей страной, еврея, который гордо служил в армии, чей партнер - майор ЦАХАЛа до сегодняшнего дня служащий по месяцу каждый год на сборах, я призываю вас отказаться от службы в армии”.