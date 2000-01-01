17.07 13:05 MIGnews.com

Требование уволить чиновника, посетившего семью террористов

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Депутат Кнессета Акрам Хасон (“Кулану”) обратился к юридическому советнику правительства Мордехаю Мандельблиту, министру финансов Моше Кахлону и председателю местной комиссии по планированию и застройке в Самарии Арнону Гилади с требованием немедленно уволить инженера самарийской комиссии по планированию и застройке Махмада Махмида, который посетил траурную палатку террористов из Умм эль-Фахма, совершивших в конце минувшей неделе теракт на Храмовой горе. Напомним, тогда вооруженные автоматами боевики убили двоих сотрудников пограничной полиции МАГАВ - 30-летнего Хаиля Сатауи и 22-летнего Камиля Шанана.В письме, составленном юристом от имени Акрама Хасона, указано, что теракт на Храмовой горе был совершен обладателями израильского гражданства, и это преступление вызвало гнев и возмущение всей страны. Махмад Махмид, государственный служащий, занимающий высокий пост в комиссии по планированию и застройке, посетил траурный шатер семьи террористов в Умм эль-Фахме, чтобы выразить соболезнования их родственникам и поддержать семьи убийц. Фотография чиновника широко разошлась в социальных сетях.В письме подчеркивается, что государственный служащий высокого ранга - это должность, требующая ответственности, связанная с соблюдением ряда правил и запретов. По мнению Акрама Хасона, инженер грубо нарушил доверие граждан, выступив, по сути, в поддержку террора. На основании этого депутат требует незамедлительного увольнения Махмада Махмида с занимаемой должности.Акрам Хасон также обратился к председателю Кнессета Йоэлю Эдельштейну с просьбой поднять вопрос о теракте на Храмовой горе на обсуждение в Кнессете: по мнению представителя “Кулану”, тот факт, что граждане Израиля, имеющие свободный доступ на всей территории страны, выступили против государства и совершили теракт, убив двоих сотрудников полиции, требует серьезного обсуждения.