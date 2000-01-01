18.07 06:16 MIGnews.com

Либерман устроит на работу десятки инженеров

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Министр обороны Авигдор Либерман распорядился трудоустроить на предприятиях оборонной промышленности десятки инженеров и производственных рабочих, которых увольняют вследствие закрытия заводов «Висоник» и «Согат» в Кирьят-Гате. Соответствующая договоренность достигнута с руководством военного концерна «ТААС Маарахот».По словам главы оборонного ведомства, крайне важно помочь в трудоустройстве работникам закрывающихся предприятий, которые должны обеспечивать свои семьи. Министерство обороны должно обеспечивать безопасность государства не только в военной сфере, но и в социальной.Раннее, во время визита на военное предприятие «Ашот Ашкелон», Авигдор Либерман подчеркнул, что он как министр обороны считает поддержку периферии приоритетной задачей. Так, по его указанию, на Север был переведен ремонтно-эксплуатационный центр ЦАХАЛа (МАША 7000), несколько месяцев назад при поддержке министерства обороны был открыт завод «Эльбит» в Араде, был подписан договор на сумму в 250 миллионов шекелей с компанией КАЦАА («Трубопровод Эйлат-Ашкелон») на развитие инфраструктуры. Помимо этого, обсуждается возможность ускорить перевод «ТААС» из Рамат Ха-Шарона на юг страны, в Рамат Бека. Оборонные предприятия в районах, примыкающих к сектору Газа и на севере страны, получили за прошлый год заказов от министерства обороны на сумму в 4.5 миллиарда шекелей, а новые базы на Юге («Кирьят Модиин» и «Кирьят Тикшув») должны обеспечить около 800 местных жителей рабочими местами.