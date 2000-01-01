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17.07 13:59   MIGnews.com

Турция заподозрила тысячи россиян в связях с ИГ

Турецкие власти запретили въезд в страну 4 тысячам 128 гражданам России, которых они подозревают в связях с террористической организацией "Исламское государство". Об этом говорится в распространенном докладе МВД Турции.

По данным ведомства, из-за причастности к террористической деятельности из Турции с 2011 года было депортировано 804 гражданина РФ.

В черном списке лиц, въезд которым запрещен в Турецкую Республику по подозрению в связях с ИГ, находятся 53 781 иностранцев из 146 государств. Первое место в нем занимают подданные Саудовской Аравии (7 523 человека), граждане Туниса (4 тысячи 605) и России.

Отмечается, что вслед за депортированными из Турции россиянами идут граждане Индонезия (435 человек) и Таджикистан (308 человек).
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