17.07 14:21 MIGnews.com

Приказ об отмене тендера ВМС ЦАХАЛа отдали с самого верха

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Шмуэль Цукер, глава управления закупок министерства обороны Израиля на момент заключения контракта по приобретению германских подлодок, дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.Цукер заявил, что его принудили отменить тендер на покупку кораблей для ВМС, в котором участвовал соперник германской верфи Thyssen Krupp, компания из Южной Кореи. Предлогом отмены назвали “политические и дипломатические соображения”, и указания об отмене “шли с самого верха”. Цукер говорит: “На мои плечи пытались взвалить огромную ношу, мне говорили: Ты хочешь быть ответственным за дипломатические осложнения, ты хочешь, чтобы Германия голосовала против нас на международных форумах? Ты хочешь осложнений из-за поселений?”Цукер сообщил, что заметил “несколько аномалий” в манере заключения контракта по приобретению подлодок, но каждое отклонение от нормы “могло иметь совершенно легитимные основания”.Тем не менее, Цукер в момент подготовки заключения контракта опасался, что он может породить большой политический скандал - и поэтому тщательно хранил все документы , имеющие к нему отношение, и отдал соответствующие распоряжения всем своим подчиненным.Цукер сказал, что его ведомство всегда находится под давлением, и это естественно - из-за конкуренции производителей. Тем не менее, когда дело дошло до тендера на покупку судов для ВМС, ему сказали, что только германские верфи в состоянии производить корабли, соответствующие израильским требованиям, и что в случае отказа от покупки у немцев между Израилем и Германией возникнут дипломатические осложнения.Цукер, однако, по сей день полагает, что граница между “неподобающим” и “криминальным” в данном деле пересечена не была, и несколько раз подчеркнул это.Цукер также рассказал о том, что тогдашний министр обороны Моше Яалон не мог не знать всех подробностей приобретения подлодок. Цукер говорит, что побеспокоился о том, чтобы рассказать о своих подозрениях и опасениях всей верхушке министерства обороны, и указать на несколько бросающихся в глаза отклонений от нормы. На вопрос о том, с кем конкретно он говорил на эту тему и кому рассказал об опасениях Цукер ответил, что доложил обо всем генеральному директору министерства обороны, и Яалон в любом случае должен был быть поставлен об этом в известность.