17.07 22:10 MIGnews.com

Израиль: скидка на тест машины с новой системой безопасности

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Подарок автовладельцам: скидка на “тест” машины с новой системой безопасностиМинистр финансов Моше Кахлон подписал нормативный акт, в соответствии с которым ежегодное обновление лицензии на машину (“тест”) будет стоить на 1500 шекелей дешевле, если машина будет оборудована современной системой безопасности, включающей предупреждение при съезде с полосы и при несоблюдении дистанции.В рамках бюджетного соглашения между министерством финансов и министерством транспорта, на финансирование этой льготы для частного автотранспорта будет выделено 180 миллионов шекелей. Льгота будет распространяться на все легковые машины, произведенные после 2000 года, что выгодно отличает нововведение от предыдущих подобных решений, распространявшихся только на новые приобретаемые автомобили.Выделенного бюджета хватит на оборудование современными системами безопасности 120.000 автомобилей, а скидка при возобновлении лицензии на машину в размере 1500 шекелей фактически полностью покроет издержки на установку этой системы.В соответствии с исследованием, проведенным университетом Бар-Илан, установка современной системы безопасности снижает риск ДТП на 80%. К аналогичным выводам пришли и в Управлении безопасности дорожного движения.Новое правило вступит в силу после утверждения финансовой комиссией Кнессета.