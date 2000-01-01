18.07 01:48 MIGnews.com

Песков: США должны вернуть дипсобственность РФ без условий

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Россия считает неприемлемым выдвижение каких-либо условий со стороны США для возвращения российской дипломатической собственности, конфискованной у дипломатов РФ решением предыдущей американской администрации Барака Обамы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он уточнил, что контакты по этой теме идут по линии дипломатических ведомств РФ и США. Песков сказал журналистам, что Кремль не принимает участия в переговорах, а президент России Владимир Путин уже неоднократно озвучивал позицию Москвы, в том числе в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Гамбурге."Считаем абсолютно неприемлемым какое-то обусловливание возвращения дипсобственности, мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров", – приводит слова Пескова РИА Новости.Он добавил, что лишение российских дипломатов дипломатической собственности произошло в нарушение норм международного права.Напомним, российские дипломаты в США были лишены дипсобственности решением администрации Барака Обамы в конце 2016 года.Кроме этого, США тогда закрыли доступ к резиденциям посольства РФ в Вашингтоне и постпредства России в Нью-Йорке.Как заявила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, в качестве ответных мер Москва может сократить число дипломатов посольства США в Москве.