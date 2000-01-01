17.07 15:50 MIGnews.com

Сеул предложил КНДР провести военные переговоры

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Власти Южной Кореи предложили Пхеньяну провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове. Инициатором возобновления диалога между двумя страны стал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.Идею возобновления диалога он выдвинул во время визита в Германию. В случае согласия Северной Кореи, переговоры должны пройти в демилитаризованной зоны между двумя странами.В министерстве обороны Южной Кореи отметили, что надеются на положительный ответ со стороны Пхеньяна.Предполагается, что военные переговоры пройдут 21 июля. Также Сеул предложил возобновить диалог по линии обществ Красного Креста, передает Би Би Си.