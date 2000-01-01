Сеул предложил КНДР провести военные переговоры

Власти Южной Кореи предложили Пхеньяну провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове. Инициатором возобновления диалога между двумя страны стал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Идею возобновления диалога он выдвинул во время визита в Германию. В случае согласия Северной Кореи, переговоры должны пройти в демилитаризованной зоны между двумя странами.
В министерстве обороны Южной Кореи отметили, что надеются на положительный ответ со стороны Пхеньяна.
Предполагается, что военные переговоры пройдут 21 июля. Также Сеул предложил возобновить диалог по линии обществ Красного Креста, передает Би Би Си.