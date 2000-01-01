17.07 16:24 MIGnews.com

Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу

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Выступая сегодня на заседании парламентской фракции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид отметил, что дело о закупке субмарин, гораздо больше, чем очередной коррупционный скандал. По мнению Лапида, премьер-министр обязан дать обществу разъяснения по этому делу, а не ограничиваться фразой "я ничего не знал"."Сделка по закупке субмарин стала самым большим коррупционным скандалом за всю историю страны. Но я хотел бы сосредоточиться не на уголовной стороне этого дела, а посмотреть на него с точки зрения общества и безопасности. Есть один вопрос, на который глава правительства обязан ответить гражданам Израиля: давал ли он разрешение правительству Германии на продажу субмарин Египту?С момента основания государства, концепция безопасности заключалась, среди прочего, в том, чтобы приложить максимальные усилия для предупреждения проникновения новейшего оружия на Ближний Восток. И если премьер-министр дал разрешение Германии на продажу подлодок Египту, то это – изменение концепции безопасности. Изменение, которому нет объяснений.С безопасность страны – не играют. Безопасность страны – это святая святых. И если Нетаниягу действительно дал разрешение на эту сделку, то израильское общество должно получить объяснения по этому поводу.На все расследования и подозрения, от сделки по закупке субмарин до дела "Безека", глава правительства раз за разом утверждает, что "ничего не знал".Он не в курсе, что происходит вокруг него, не знает, что делают его приближенные, не имеет понятия о том, что происходит у него в канцелярии.Это утверждение очень сложно принять. Но даже если это так, возникает другой вопрос: как можно руководить государством, если не знаешь, что происходит в собственной канцелярии?Я не отношусь к тем, кто обсессивно критикуют главу правительства. Но сделка с субмаринами перевесила все, что было раньше.Вместо предотвращения приближения Ирана к нашей северной границе – глава правительства погряз в расследованиях.Вместо борьбы с террором, глава правительства дает интервью 20 каналу.Вместо того, чтобы усилить правовую систему, глава правительства на нее нападает.Я хотел бы процитировать слова Нетаниягу, которые он произнес по отношению к Эхуду Ольмерту, в то время, когда тот обвинялся в куда меньших нарушениях:"Глава правительства, который по уши погряз в расследованиях, не имеет ни морального, ни общественного права принимать судьбоносные решения. Такое правительство должно подать в отставку", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид на заседании парламентской фракции.