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YouTube 17.07 16:50   MIGnews.com

Яалон: мы уничтожим инфраструктуру Ливана, в следующей войне

Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что все решения принятые в Ливане, сделаны верховным лидером Ирана Али Хаменеи, не лидером "Хизбаллы" Хасаном Насраллой или президентом.

Об этом он заявил в интервью арабскому интернет-изданию "Elaph" в воскресенье, 16 июля.

"Нет такого государства, как Ливан. Все решения принимаются Ираном, а не президентом или Хасаном Насраллой. Если Хаменеи хочет войны, тогда Ливан отправится на войну, и каждый гражданин Ливана пострадает от войны, потому что мы уничтожим всю их инфраструктуру", - отметил бывший министр.

Касательно сообщений о том, что Иран строит оружейные заводы в Ливане, Моше Яалон подчеркнул: "Я сожалею, что это дошло до СМИ, прежде чем заводы были уничтожены".
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