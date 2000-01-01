17.07 16:50 MIGnews.com

Яалон: мы уничтожим инфраструктуру Ливана, в следующей войне

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Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что все решения принятые в Ливане, сделаны верховным лидером Ирана Али Хаменеи, не лидером "Хизбаллы" Хасаном Насраллой или президентом.Об этом он заявил в интервью арабскому интернет-изданию "Elaph" в воскресенье, 16 июля."Нет такого государства, как Ливан. Все решения принимаются Ираном, а не президентом или Хасаном Насраллой. Если Хаменеи хочет войны, тогда Ливан отправится на войну, и каждый гражданин Ливана пострадает от войны, потому что мы уничтожим всю их инфраструктуру", - отметил бывший министр.Касательно сообщений о том, что Иран строит оружейные заводы в Ливане, Моше Яалон подчеркнул: "Я сожалею, что это дошло до СМИ, прежде чем заводы были уничтожены".