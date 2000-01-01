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YouTube 17.07 18:26   MIGnews.com

Дело 3000: Ганор может стать государственным обвинителем

Представитель немецкой судоверфи ThyssenKrupp Мики Ганор может стать государственным свидетелем обвинения. Кроме того, арест предпринимателя, который проходит главным подозреваемым по "делу 3000", продлен на 4 дня.

На данный момент Мики Ганор ведет переговоры с прокуратурой, направленные на соглашение, в рамках которого он из обвиняемого станет государственным свидетелем, как сообщили в правоохранительных органах.

На фоне переговоров подозреваемого с прокуратурой его адвокат Нати Самхони подал в отставку. Теперь же представлять Мики Ганора будут два новых адвоката, которых нанял подозреваемый.
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