Дело 3000: Ганор может стать государственным обвинителем
Представитель немецкой судоверфи ThyssenKrupp Мики Ганор может стать государственным свидетелем обвинения. Кроме того, арест предпринимателя, который проходит главным подозреваемым по "делу 3000", продлен на 4 дня.
На данный момент Мики Ганор ведет переговоры с прокуратурой, направленные на соглашение, в рамках которого он из обвиняемого станет государственным свидетелем, как сообщили в правоохранительных органах.
На фоне переговоров подозреваемого с прокуратурой его адвокат Нати Самхони подал в отставку. Теперь же представлять Мики Ганора будут два новых адвоката, которых нанял подозреваемый.