Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






YouTube 17.07 18:51   MIGnews.com

Лавров: интересы Израиля в Сирии были учтены

Россия и США сделали все, чтобы интересы Израиля при построении зоны безопасности на юге Сирии были учтены.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник, 17 июля.

Комментарии российского министра были сделаны после того, как Нетаниягу заявил, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли США и Россия, поскольку оно "увековечивает иранское присутствие" в этой стране.

"Я не знаю, что конкретно говорил Биньямин Нетаниягу, но мы уже сообщали, в том числе, когда объявляли о создании этой зоны деэскалации по итогам российско-американско-иорданской встречи, и президент (РФ Владимир Путин) об этом в Гамбурге (на саммите G20) говорил — что мы проводили подготовительную работу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Израилем. Так что исходим из того, что израильские коллеги прекрасно осведомлены о том, о чем была договоренность. И могу гарантировать, что мы сделали все, и американская сторона сделала все, чтобы интересы безопасности Израиля в рамках этой конструкции были полностью учтены", — цитирует РИА Новости слова.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:26
Дело 3000: Ганор может стать государственным обвинителем
18:09
“Амидар” приобретет 1000 квартир в фонд социального жилья
17:40
В знак протеста: мусульмане избегают Храмовую гору
16:50
Яалон: мы уничтожим инфраструктуру Ливана, в следующей войне
16:24
Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу
15:50
Сеул предложил КНДР провести военные переговоры
15:10
"Металлоискатели не станут палочкой–выручалочкой"
13:59
Турция заподозрила тысячи россиян в связях с ИГ
13:35
Рамат-Ган: 83-летний мужчина погиб в торговом центре
13:14
Трое мужчин погибли, пытаясь достать телефон в туалете
13:05
Требование уволить чиновника, посетившего семью террористов
12:28
Певец Харель Скаат призвал геев саботировать призыв
11:45
Эхо путча не утихает
11:12
Умер лауреат премии "Оскар" Мартин Ландау
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus