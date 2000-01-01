17.07 18:51 MIGnews.com

Лавров: интересы Израиля в Сирии были учтены

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Россия и США сделали все, чтобы интересы Израиля при построении зоны безопасности на юге Сирии были учтены.Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник, 17 июля.Комментарии российского министра были сделаны после того, как Нетаниягу заявил, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли США и Россия, поскольку оно "увековечивает иранское присутствие" в этой стране."Я не знаю, что конкретно говорил Биньямин Нетаниягу, но мы уже сообщали, в том числе, когда объявляли о создании этой зоны деэскалации по итогам российско-американско-иорданской встречи, и президент (РФ Владимир Путин) об этом в Гамбурге (на саммите G20) говорил — что мы проводили подготовительную работу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Израилем. Так что исходим из того, что израильские коллеги прекрасно осведомлены о том, о чем была договоренность. И могу гарантировать, что мы сделали все, и американская сторона сделала все, чтобы интересы безопасности Израиля в рамках этой конструкции были полностью учтены", — цитирует РИА Новости слова.