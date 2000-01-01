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Сауды осудили действия Израиля на Храмовой горе | Фото: Thinkstock17.07 19:29   MIGnews.com

Сауды осудили действия Израиля на Храмовой горе

Спустя несколько дней после трагических событий в Иерусалиме, Саудовская Аравия опубликовала заявление, в котором осудила действия Израиля на Храмовой горе. Сауды выразили "обеспокоенность ущемлением прав верующих на святом месте".

"Это удар по мусульманам всего мира, ведь аль-Акса – одно из направлений молитвы. Он может привести с эскалации ситуации на палестинских территориях. Мы призываем международное сообщество проявить ответственность и пресечь эти действия", - говорится в официальном заявлении Эр-Рияд.

Отметим, что израильские арабы в знак протеста отказались посещать Храмовую гору. Недовольные арабы вновь молились за пределами площадки. Также в понедельник, 17 июля, мусульмане устроили протест снаружи после того, как власти установили металлоискатели на входе в проблемный комплекс.
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