17.07 19:29 MIGnews.com

Сауды осудили действия Израиля на Храмовой горе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Спустя несколько дней после трагических событий в Иерусалиме, Саудовская Аравия опубликовала заявление, в котором осудила действия Израиля на Храмовой горе. Сауды выразили "обеспокоенность ущемлением прав верующих на святом месте"."Это удар по мусульманам всего мира, ведь аль-Акса – одно из направлений молитвы. Он может привести с эскалации ситуации на палестинских территориях. Мы призываем международное сообщество проявить ответственность и пресечь эти действия", - говорится в официальном заявлении Эр-Рияд.Отметим, что израильские арабы в знак протеста отказались посещать Храмовую гору. Недовольные арабы вновь молились за пределами площадки. Также в понедельник, 17 июля, мусульмане устроили протест снаружи после того, как власти установили металлоискатели на входе в проблемный комплекс.