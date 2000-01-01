17.07 20:35 MIGnews.com

Исторический визит Нетаниягу в Венгрию

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приземлился в Будапеште, столице Венгрии в понедельник, 17 июля. Визит главы израильского правительства в Венгрию является историческим.Так, Нетаниягу стал первым премьером, прибывшим в Венгрию с официальным визитом, с момента возобновления отношений между двумя странами – после падения "железного занавеса" в 1989 году.Во время своего пребывания в Будапеште, Нетаниягу встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с представителями кабинета министров. Также израильский премьер встретится с президентом Венгрии Яношем Адерем и лидерами Вишнеградской группы, куда входит Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.Стороны подпишут культурное соглашение и декларацию о намерениях взаимного сотрудничества в области технических инноваций.Сотрудничество в области культуры позволит совместно финансировать культурные мероприятия. В рамках существующего соглашения ежегодно в Венгрии проходят десятки израильских выступлений, а благодаря новому договору, этот список будет расширен, что позволит большему числу художников, режиссеров и творческих людей попасть в Венгрию и познакомить венгерскую аудиторию с израильской культурой.Соглашение о намерении сотрудничать в области технологических инноваций приведет к тесному сотрудничеству между Израильским управлением инноваций и соответствующими венгерскими органами и развитию израильско-венгерских стартапов.Целью соглашения является запуск сотрудничества на государственном уровне и продвижения сотрудничества с частным сектором с упором на рынок высоких технологий, беспилотных транспортных средств и новых технологий."Я лечу в Будапешт, чтобы встретиться с лидерами Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. Мы укрепляем связи со странами пяти континентов - Азии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, но укрепление связей с европейскими странами тоже очень важно для нас", – заявил глава израильского правительства перед началом европейского турне.