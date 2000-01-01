Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






Хизбалла `возмущена` действиями Израиля на Храмовой горе | Фото: Thinkstock17.07 21:35   MIGnews.com

Хизбалла "возмущена" действиями Израиля на Храмовой горе

Террористическая группировка "Хизбалла" выразила поддержку нападению, которое совершили три израильских араба на Храмовой горе в прошлую пятницу.

В опубликованном заявлении ливанской группировки говорится:

"Отважная атака стала выражением духа сопротивления, живущего в сердцах всех палестинцев, возмущения оккупацией аль-Аксы. Бойцы сопротивления понимают, что самопожертвование – не слишком высокая цена за свободу своего народа и своей земли".

"Хизбалла" также возмущена действиями израильских властей на Храмовой горе, квалифицируя их как "репрессивные".

В частности, решениями в обеспечении безопасности святого места.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:59
Раненые в результате массовых беспорядков в Старом Городе
20:58
Невеста погибла в перестрелке по дороге на свадьбу
19:46
Солдат ЦАХАЛа погиб в ДТП на юге Израиля
19:29
Сауды осудили действия Израиля на Храмовой горе
18:51
Лавров: интересы Израиля в Сирии были учтены
18:26
Дело 3000: Ганор может стать государственным свидетелем
18:09
“Амидар” приобретет 1000 квартир в фонд социального жилья
17:40
В знак протеста: мусульмане избегают Храмовую гору
16:50
Яалон: в следующей войне мы уничтожим инфраструктуру Ливана
16:24
Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу
15:50
Сеул предложил КНДР провести военные переговоры
15:10
"Металлоискатели не станут палочкой–выручалочкой"
13:59
Турция заподозрила тысячи россиян в связях с ИГ
13:35
Рамат-Ган: 83-летний мужчина погиб в торговом центре
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus