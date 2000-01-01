Хизбалла "возмущена" действиями Израиля на Храмовой горе
Террористическая группировка "Хизбалла" выразила поддержку нападению, которое совершили три израильских араба на Храмовой горе в прошлую пятницу.
В опубликованном заявлении ливанской группировки говорится:
"Отважная атака стала выражением духа сопротивления, живущего в сердцах всех палестинцев, возмущения оккупацией аль-Аксы. Бойцы сопротивления понимают, что самопожертвование – не слишком высокая цена за свободу своего народа и своей земли".
"Хизбалла" также возмущена действиями израильских властей на Храмовой горе, квалифицируя их как "репрессивные".
В частности, решениями в обеспечении безопасности святого места.