17.07 21:35 MIGnews.com

Хизбалла "возмущена" действиями Израиля на Храмовой горе

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Террористическая группировка "Хизбалла" выразила поддержку нападению, которое совершили три израильских араба на Храмовой горе в прошлую пятницу.В опубликованном заявлении ливанской группировки говорится:"Отважная атака стала выражением духа сопротивления, живущего в сердцах всех палестинцев, возмущения оккупацией аль-Аксы. Бойцы сопротивления понимают, что самопожертвование – не слишком высокая цена за свободу своего народа и своей земли"."Хизбалла" также возмущена действиями израильских властей на Храмовой горе, квалифицируя их как "репрессивные".В частности, решениями в обеспечении безопасности святого места.