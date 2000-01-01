18.07 09:13 MIGnews.com

"Израиль должен помешать Ирану захватить Сирию"

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Бывший глава Совета национальной безопасности Яаков Амидрор заявил, что Израилю, возможно, потребуется пресечь любые попытки Ирана укрепиться в Сирии.Амидрор отметил, что при рассмотрении возможных мирных соглашений в Сирии интересы Израиля также должны учитываться, согласно данным Jerusalem Post.В противном случае ЦАХАЛу следует "вмешаться и уничтожить любую попытку Ирана построить постоянную инфраструктуру в Сирии".По словам экс-главы совета, у израильского государства есть дипломатические и военные возможности, что помешать Ирану захватить Сирию. По мнению Амидрора "оба варианта должны быть использованы"."Мы не допустим, чтобы иранцы и Хизбалла стали силами, которые выиграют самую жестокую войну в Сирии, а затем сосредоточат свое внимание на Израиле. В конце концов, это зависит от нас, а не от американцев или россиян", - резюмировал Яаков Амидрор.