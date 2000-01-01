Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






18.07 09:13   MIGnews.com

"Израиль должен помешать Ирану захватить Сирию"

Бывший глава Совета национальной безопасности Яаков Амидрор заявил, что Израилю, возможно, потребуется пресечь любые попытки Ирана укрепиться в Сирии.
Амидрор отметил, что при рассмотрении возможных мирных соглашений в Сирии интересы Израиля также должны учитываться, согласно данным Jerusalem Post.

В противном случае ЦАХАЛу следует "вмешаться и уничтожить любую попытку Ирана построить постоянную инфраструктуру в Сирии".

По словам экс-главы совета, у израильского государства есть дипломатические и военные возможности, что помешать Ирану захватить Сирию. По мнению Амидрора "оба варианта должны быть использованы".

"Мы не допустим, чтобы иранцы и Хизбалла стали силами, которые выиграют самую жестокую войну в Сирии, а затем сосредоточат свое внимание на Израиле. В конце концов, это зависит от нас, а не от американцев или россиян", - резюмировал Яаков Амидрор.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:25
В Израиле снизились цены на потребительские товары
08:43
Израиль: утвержден закон о продленках
08:27
В стычках у Львиных Ворот ранены 50 палестинцев
08:19
Турция продлила режим ЧП еще на 90 дней
08:10
ХАМАС и "Исламский джихад" призвали к эскалации интифады
07:51
Рамазан Кадыров: руководство Израиля не знает, что творит
07:43
Германия заморозила контракт по продаже подлодок
06:28
Мощное землетрясение на Камчатке
06:16
Либерман устроит на работу десятки инженеров
05:44
Израиль: проект льготной аренды для ожидающих соцжилья
03:25
Черногория попросила помощи в тушении лесных пожаров
02:39
Раскрыт секрет техники поцелуя
01:48
Песков: США должны вернуть дипсобственность РФ без условий
23:31
Бежать было некуда: россиянка рассказала о резне в Хургаде
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus